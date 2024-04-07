“الشهر ده فيه الخير” رابط التقديم على شقق بمقدم 30 ألف جنيه من صندوق الإسكان الاجتماعي..اجهزوا ياشباب

التقديم على شقق بمقدم 30 ألف جنيه، يتساءل العديد من المواطنين عن إمكانية التقديم على الشقق والوحدات السكنية التي يتم توفيرها للمواطنين من قبل وزارة الإسكان، حيث أن هذه الوحدات السكنية تتميز بالعديد من الخصائص التي تجعل الجميع يبحث عنها، فهي تكون بمقدم 30 ألف جنيه فقط، ولهذا سنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل التي تخص التقديم على تلك الشقق.

التقديم على شقق بمقدم 30 ألف جنيه

يتساءل جميع المواطنين عن الشروط الخاصة بعملية التقديم على شقق بمقدم 30 ألف جنيه، حيث أن تلك الشقق هي الشقق التي يتم تقديمها من قبل وزارة الإسكان، فتكون هذه الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المواطن الذي يريد التقديم على شقق بمقدم 30 ألف جنيه لا يقل عمره عن 21 عام.

يجب أن يكون المواطن الذي يريد التقديم على شقق بمقدم 30 ألف جنيه لا يزيد عمره عن 51 عام.

في حالة كان المواطن من أصحاب المعاشات فإنه يجب ألا يزيد عمره عن 75 عام.

يجب ألا يكون المواطن قد حصل على أيٍ من الطروحات الخاصة بالدولة في الوحدات السكنية من قبل.

يجب أن يقوم المواطن بتوفير جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالتقديم على هذه الشقق.

المستندات الخاصة بالتقديم على شقق بمقدم 30 ألف جنيه

هناك بعض المستندات التي يجب أن يقوم المواطن المتقدم توفيرها وتقديمها مع طلب الحصول على شقق بمقدم 30 ألف جنيه، فمن ضمن تلك المستندات: