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GTA V|….طريقة تنفيذ مهمة TALITA في تحديث جاتا الأخير إبريل 2024+تنزيل خريطة فايس سيتي المُحدثة

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 58 دقيقة
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مهمة TALITA في تحديث جاتا
مهمة TALITA في تحديث جاتا

مهمة TALITA في تحديث جاتا، يتساءل العديد من لاعبي لعبة جاتا حول العالم عن التحديث الأخير الخاص بهذه اللعبة والذي قد نزل في إبريل الجاري، حيث أن هذا التحديث يحمل العديد من المميزات الرائعة والتجديدات المستمرة في لعبة جاتا، كما أن التحديث يقوم بإضافة العديد من المهمات الجديدة التي يجب على اللاعب أدائها، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن التحديث الأخير والمهام الجديدة.

مهمة TALITA في تحديث جاتا

يبحث الكثير من لاعبي لعبة جاتا كل فترة عن التحديثات الجديدة التي تقوم شركة روكستار بإصدراها، وهذا لمعرفة كل جديد يتم تقديمه من خلال هذه اللعبة المميزة، كما أن هذا يكون لمعرفة المهام الجديدة مثل مهمة TALITA في تحديث جاتا التي تزيد اللعبة من المتعة والإثارة، فيمكن الحصول على التحديث الأخير الخاص بلعبة GTA+ من خلال الخطوات التالية:

  • يجب أولًا التأكد من وجود شبكة إنترنت جيدة.
  • يجب أن يتم الدخول على أحد المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات.
  • يتم البحث عن لعبة جاتا على المتجر.
  • يتم اختيار تحميل اللعبة ومن ثم التأكد من أنه يوجد مساحة كافية على الهاتف لتحميلها.
  • يتم تثبيت لعبة GTA+ والتأكد من تحميل التحديث الأخير الخاص بها.
  • يتم البدء في اللعب بكل سهولة.
مهمة TALITA في تحديث جاتا
مهمة TALITA في تحديث جاتا

مهام لعبة جاتا في التحديث الأخير

يحمل التحديث الأخير للعبة جاتا الكثير من المفاجأت المختلفة والتي منها تنوع المهام، فمن ضمن مهام اللعبة:

مهام لعبة جاتا في التحديث الأخير
مهام لعبة جاتا في التحديث الأخير
  • مهمة TALITA.
  • مهمة أصدقاء لوسيا.
  • مهمة تبديل البنادق الخاصة بالاعبين.
  • مهمة عودة نادي ماليبو.
  • مهمة الحوامات المهجورة.
  • مهمة فقد في البحر.
  • مهمة ظهور Vice city
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صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 58 دقيقة
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