“قدم الآن mtess.gov.dz“ رابط التقديم على منحة الطفل في الجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة 

منحة الطفل في الجزائر، تدعم الجكومة الجزائرية الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على توفير احتياجات أطفالهم من مأكل وملبس وتعليم وذلك ضمن برامج الحكومة لدعم المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الكثيرون وتجعلهم يتحملون أعباء كبيرة ، وتصرف منحة الطفل للمستحقين شهريا وتبلغ قيمتها 2000 دينار جزائري، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم على منحة الطفل والشروط المطلوبة للحصول عليها.

رابط التقديم على منحة الطفل في الجزائر 2024

التسجيل في منحة الطفل متاح عبر الانترنت، حيث أطلقت الحكومة الجزائرية خدمة الكترونية للتقديم على المنحة عبر موقع وزارة العمل وبذلك لن يكون الراغب في الحصول على المنحة بحاجة للتوجه الى أي مكان لتقديم طلبه، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات التسجيل في منحة الطفل في الجزائر :

الدخول الى موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى منصة خدماتي، وتسجيل الدخول عبر إدخال رقم التسجيل الوطني وكلمة المرور.

اخنيار برنامج منحة الطفل من بين البرامج المتاحة.

كتابة كافة البيانات اللازمة الخاصة بمقدم الطلب وبأطفاله.

رفع الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.

بعد استيفاء المعلومات والمستندات والتحقق من صحة البيانات المدخلة اضغط على “ارسال الطلب”.

شروط الاستفادة من منحة الطفل

الشروط التي وضعتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي للاستفادة من منحة الطفل تهدف الى التأكد من استحقاق المستفيدين لهذا الدعم، وفيما يلي نستعرض لكم شروط منحة الطفل في الجزائر :