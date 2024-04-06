اشترك في مسابقة الحلم وأحصل على مليون دولار قبل نهاية رمضان

تعد مسابقة الحلم من أبرز المسابقات التي أخذت شهرة كبيرة في دول الوطن العربي، حيث إن جوائز المسابقة وصل لأكثر من 3 ونصف مليون دولار يتم صرفهم بشكل فوري وعقب الفوز في المراحل المنعقدة من قبل المسابقة، على أن يتم إجراء سحب أسبوعي في البرنامج بقيمة تصل إلى 5000 دولار، مع توافر باقي السحوبات الكُبرى على مدار العام التي منها سحب المليون دولار من مسابقة الحلم.

موعد السحب في مسابقة الحلم الـ 100 ألف دولار

يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم مع بداية كل شهر ميلادي، ومن المتوقع بأن يكون ذلك يوم 1 في الشهر على أن تبدأ عمليات السحب مع بدايته والتواصل مباشرة مع المتسابق الذي فاز بالتحديات على مدار المدة المحددة، وتبلغ قيمة الجائزة للمرشح إلى 100 ألف دولار، مع زيادتها في حالة الدخول إلى أكثر من سحب والإجابة على الأسئلة التي تؤهله لذلك.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم

تتمثل اهم خطوات القيام بالإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد، وفقًا لما يلي:-