pdf كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، مازال الكل ينتظر في اجواء يسودها القلق والترقب موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الذين سيستفيدون من راتب الرعاية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة العراقية للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل من أجل توفير حياة كريمة لهم في ظل ارتفاع اسعار كافة السلع وغلاء احتياجات المعيشة بشكل ملحوظ، والآن مع طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد أن يقوم السيد الدكتور احمد الاسدي وزير العمل العراقية باعتماد الاسماء بعد انتهاء فحص الطلبات المقدمة، حيث من المتوقع أن يتم اختيار 200 ألف أسرة للاستفادة من تلك المنحة المالية، واليكم طريقة استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، فقط اتبع تلك الخطوات:

في البداية قم بزيارة منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم الآن بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بادخال رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة والخاصة بك.

اضغط على كلمة “استعلام”.

الآن ستظهر لك الكشوف لتقوم بتحميلها بصيغة pdf على جهازك.

الآن قم بفتح الملفات وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

كما قامت وزارة العمل العراقية بالاعلان عن شروط شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 للاستفادة من المبلغ المالي المقدم للفقراء والمحتاجين، وتلك الشروط هي: