تنزيل وتشغيل واتساب الذهبي بعد الحظر وإيقافه .. عودة الواتس اب الجولد مرة اخري علي جميع الهواتف

لقد قامت الشركة المطورة لواتس اب الذهبي بالإعلان عن حل جميع المشكلات المتعلقة بتشغيل واتساب الذهبي حيث كان المستخدمين يعانون من العديد من المشاكل التي تؤثر على عملية استخدامه، ومن بين تلك المشكلات الحظر؛ حيث كان يحظر البرنامج المستخدمين بشكل تلقائي، وبالرغم من هذا فإن هذه النسخة يوجد عليها إقبال كبير بسبب المميزات التي تحتوي عليها، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر.

تشغيل واتساب الذهبي

يحتوى تشغيل واتساب الذهبي على العديد المميزات، والتي من بينها تغيير وجه المستخدم والثيمات التي يحتوي عليها البرنامج، وكذلك الألوان، والخلفيات لكي تتناسب مع إرادة المستخدمين، وبعض من الإصدارات المعدلة من هذا البرنامج التي لها علاقة بالخصوصية والأمان؛ حيث يستطيع المستخدم أن يخفي حالة الظهور، وتعطيل الإشعارات الزرقاء التي تحدث عند قراءة الرسائل، والقيام بتعديل أعدادات الخصوصية، وقد تم إضافة تحسينات على تنزيل الصور، ومقاطع الفيديو بجودة عالية، وتحميل الملفات أيضًا، والوسائط الكبيرة.

حل مشكلة الحظر

يمكن حل تلك المشكلة من خلال تشغيل واتساب الذهبي واتباع بعض التعليمات وهي:

افتح التطبيق، وستظهر رسالة أمامك محتواها هو عبارة عن حظرك من استخدام واتس اب.

حدد مربع مكتوب عليه اللغة وانتقي اللغة التي تفضلها.

أنتقاء خانة مدون عليها كلمة الموافقة والمتابعة.

أنتقاء الثلاث نقاط المتواجدين على نقاط الشاشة الاختيار الويب ربط كجهاز مصاحب.

سيظهر الرمز الخاص QR.

التقط صورة للرمز من خلال جهاز أخر.

أفتح الواتس اب على الجهاز الأخر.

حدد خيار الأجهزة المرتبطة بعد الضغط على الثلاث نقاط المتواجدين في يمين الشاشة.

امسح رمز QR.

سيظهر أمامك عبارة جاري التسجيل.

وبهذا فقد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا والذى كان بعنوان تشغيل واتساب الذهبي وقد قمنا فيه بتوضيح كيفية فك الحظر الذي يتعرض له مستخدمي هذا البرنامج.