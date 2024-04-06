“جدد حالا anem.dz“ رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر وأهم الشروط المطلوبة

تجديد منحة البطالة، من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية لمواطنيها منحة البطالة التي تصرف للأشخاص العاطلين عن العمل والذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وهي من ضمن أهداف الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة المحتاجين على تلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم حتى تتهيأ لهم الظروف لإيجاد عمل مناسب، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تجديد منحة البطالة، والشروط المطلوبة.

رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر

يسعى الكثيرون الى الاستفادة من منحة البطالة التي تعد مصدر دخل جيد لمن ليس لديهم عمل يستطيعون منه الانفاق على نفسهم وذويهم، وتتيح لحكومة الجزائرية إمكانية التقديم على المنحة وتجديدها الكترونيا عبر التسجيل على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل واتباع خطوات بسيطة ثم انتظار رد الجهة المختصة بعد بحث الحالة والتأكد من استمرار تطابق شروط الاستحقاق على مقدم الطلب، وفيما يلي طريقة تجديد منحة البطالة :

الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

ادخال الرقم الوطني وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

اختر من الخدمات المتاحة خدمة “منحة البطالة” ثم اضغط على تجديد.

ادخل كافة البيانات المطلوبة واضغط على “تمديد طلبي”.

شروط منحة البطالة الجزائر 2024

وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل العديد من الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب للموافقة على طلبه وصرف منحة البطالة له، وفيما يلي نستعرض لكم شروط التقديم و تجديد منحة البطالة :