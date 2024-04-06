مبروك كسبت.. طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا مضمونة 100 % بدون حظر الحساب عن طريق id
بلغ عدد المتنافسين في لعبة “جارينا فري فاير” إلى 50 لاعب يومياً يرغبون في الفوز، ووفقاً لقوانين اللعبة فإن اللاعب يحتاج إلى شحن جواهر فري فاير، حتى يتمكن من الفوز في نهاية اللعبة ولذلك يُقدم لكم اليوم موقع البديل أسهل وأحدث الطرق، لتزويدك بالجواهر وانت داخل اللعبة والمُقدمه من المركز الرسمي لـ جارينا shop2game.
شحن جواهر فري فاير
فبعد الآن لن تحتاج إلى البحث عن طرق من أجل شحن جواهر فري فاير، والدخول إلى مواقع غير معروفة وهو ما قد يؤدي إلى اختراق الحساب الشخصي أو تعطيله، لذلك قم بالخطوات التالية لـ شحن الجواهر:
أولاً: قم بالدخول إلى موقع shop2game أو مركز الشحن الرسمي
ثانياً: قم باختيار اللعبة
ثالثاً: قم بتسجيل الدخول
رابعاً: قم باختيار الدولة
خامساً: قم بتسجيل معرف اللاعب
سادساً: حدد قيمة الشحن التي ترغب بها
سابعاً: قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بـــ جارينا
ثامناً: قم بتأكيد عملية الشحن
سعر فري فاير
وتمثل كل جوهرة قيمة شحن معينة، سنتعرف على كل واحدة منهم الآن:
- عند الشحن بـ 2200 وسعره 20 دولار، تحصل على 220 جوهره مجاناً
- عند الشحن بـ 1080 جوهرة تحصل على 108 جوهرة مجاناً
- عند الشحن بـ 530 جوهرة تحصل على 53 جوهرة مجاناً
- عند الشحن بـ 210 جوهرة تحصل على 21 جوهرة مجاناً
- عند الشحن بـ 100 جوهرة تحصل على 10 جواهر مجاناً
- وتستخدم الجواهر في اللعبة، من أجل شراء الأسلحة النارية التي تُساعد اللاعب في عملية القتال
- وكلما زادت عدد الجواهر، التي يحصل عليها اللاعب تزداد معها أيضًا عدد الهدايا المجانية