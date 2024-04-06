ميزة في تليجرام بيزنس جديدة مفيدة للجميع .. اعرفها دلوقــت وسابق الكل

هناك ميزة في تليجرام بيزنس جديدة حيث قامت شركة تيليجرام بتقديم ميزة حساب الأعمال التي تقوم بتوفير عدد من المميزات التي تلائم الأعمال للمستخدمين، ومن أهم هذه المميزات ساعة العمل والردود السريعة والرسائل الآلية، وقد قامت شركه تليجرام ايضا باصدار تليجرام بوت مع السماح للمطورين بإضافة الاعمال الاخرى الى الروبوت المخصص لهم.

ميزة في تليجرام بيزنس واهم المميزات الإضافية

ليست ميزة في تليجرام بزنس واحدة، ولكن هناك العديد من المميزات، كالآتي:

التوقيت والموقع المفتوح حيث يمكن للأشخاص المستخدمة تحديد ساعات العمل مع اظهار موقعهم لكي يتم منح العملاء لمحة سريعة على العملية.

يمكن للشركات أن يكون لديها صفحة رئيسية تحتوي على نص وشعار خدمتها.

يتيح البرنامج رسائل الترحيب المستخدمين والرسائل الخارجية.

امكانية الردود السريعة وهذه الخدمة مفيدة في حالة الرد على الاستفسارات المتكرره.

روابط الدردشة وتم اتاحة هذه الخدمة للشركات يتمكن العميل من الضغط عليها.

يمكن للشركات أيضا اضافة تسميات ملونه من خلال منحها علامات في مجلدات الدردشة.

من الممكن ايضا للشركات أن تقوم بالاستفادة من الروبوتات عن طريق دمج الأدوات بثلاثة واضافه مساعدين عن طريق الذكاء الاصطناعي يعمل على إدارة المحادثات.

تيليجرام بيزنس للشركات واصحاب الاعمال

قد تم الاعلان رسميا من خلال منصة تيليجرام عن إطلاق خدمة تيليجرام بيزنس، وهي ميزة في تليجرام بيزنس لاصحاب الاعمال والشركات حتى يتم الوصول الى تحسين التواصل مع العملاء بالإضافة إلى وجود مزايا اضافية جديدة منها: