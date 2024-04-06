” شوف اسمك نزل” طالع الآن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق الوجبة الاخيرة spa.gov.iq

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق هو جزء من جهود الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمساعدة للأسر ذات الاحتياجات الخاصة والمحدودين في الدخل. يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات الضعيفة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وتتم إدارة برنامج الرعاية الاجتماعية بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق،و يتم تحديد المستفيدين من البرنامج وفقًا لمعايير محددة للفقر والاحتياجات الاجتماعية، يشمل المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق عادةً الأسر ذات الدخل المحدود والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق:

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإعلان عن قائمة المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024. يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج الحكومية الأساسية التي توفرها الحكومة العراقية للفئات المستهدفة ، للتعرف على الأشخاص المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في الدفعة السابعة والأخيرة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة “مظلتي“.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الدفعة السابعة والأخيرة.

قم بتحديد موقع السكن الحالي بالتفصيل.

قم بتقديم جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

اضغط على خيار الاستعلام للتحقق من الأسماء المؤهلة.

ستتمكن في النهاية من الحصول على قوائم أسماء المستفيدين من المعونة الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق:

ليتم قبول طلب المساعدة، هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توفرها من قبل المتقدم: