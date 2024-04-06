نزلها ومتع عيالك… تردد قناة كراميش الجديد 2024 بجودة مرتفعة… ابسط الاولاد بيها

قناة كراميش هي قناة تلفزيونية عراقية مخصصة للأطفال والشباب، وهي واحدة من القنوات الأكثر شعبية في العراق والعالم العربي، تأسست قناة كراميش في عام 2004 ومنذ ذلك الحين تمكنت من كسب جمهور كبير ووفي من خلال برامجها المميزة والمتنوعة والتي تهدف إلى تثقيف وتسلية الأطفال بطريقة تربوية.

قناة كراميش

واحدة من الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها حول قناة كراميش هي تردد القناة، تردد قناة كراميش يختلف من بكل دولة عربية الى اخرى بحسب شبكة القنوات التلفيزيونية المحلية، في معظم الدول، يمكن العثور على تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية الشهيرة مثل Nilesat و Arabsat، يمكن العثور على تردد قناة كراميش على موقع القناة الرسمي أو من خلال محركات البحث على الإنترنت، ويهدف مقالنا هذا إلى استكشاف دور قناة كراميش في تثقيف الأطفال وتسلية الجمهور الشاب، تقدم قناة كراميش مجموعة متنوعة من البرامج التي تهتم بتعليم الأطفال المهارات الحياتية كالرسم، الغناء، اللغات الأجنبية والرياضيات بالإضافة إلى تقديم مسلسلات كرتونية شيقة وموجهة إلى الفئة العمرية الصغيرة.

تردد القناة

واليكم تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات:

القمر الصناعى هو النايل سات.

التردد الجديد 11430.

استقطاب قناة كراميش: عمودي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي لهذه القناة هو عرب سات

اليكم التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات: