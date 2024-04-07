“دعاء ليلة القدر” أدعية التهجد والعشر الآواخر من رمضان الصحيحة كاملة وعلامات ليلة القدر رمضان 2024

في هذا المقال تعرف على “دعاء ليلة القدر” وأدعية التهجد والعشر الآواخر من رمضان الصحيحة كاملة، وعلامات ليلة القدر، التي تُعتبر أحد أهم الليالي في شهر رمضان المبارك، هي وقت يبحث عنه المسلمون بشغف وتفانٍ، يترقبونها خلال الثلث الأخير من الشهر، حيث يبدأون في الإستعداد للعشر الأواخر التي تحتمل في طياتها سر ليلة القدر، الليلة التي ينزل فيها القرآن وتفتح فيها أبواب السماء، يحث المسلمون على الإكثار من الدعاء في هذه الليلة الفاضلة، حيث يتضرعون إلى الله بالمغفرة والرحمة، ويبتهلون إليه بالتوفيق والهداية.

“دعاء ليلة القدر” أدعية التهجد والعشر الآواخر من رمضان

في السطور القادمة نتعرف على “دعاء ليلة القدر” أدعية التهجد والعشر الآواخر من رمضان الصحيحة كاملة رمضان 2024، والتي منها ما يأتي:

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فارزقني فيها خير ما قسمت، واكتب لي في قضائك خير ما ختمت، ووُقِّع لي بالسعادة كما وقعت للمخلصين، اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في دائرة السعادة، وروحي بين الشهداء، وأعمالي في عليين، وإساءتي مغفورة، اللهم افتح لي في هذه الليلة أبواب الخير والبركة التي فتحتها لأوليائك وأهل طاعتك، ولا تحجبني عنها، وارزقني رزقًا يغنيني به من رزقك الطيب الحلال.

يا الله، في ذلك الليل المبارك، أسألك أن تمن عليَّ بكرمك وجودك، وتمنحني زوجًا صالحًا يحبني وأحبه.

ربي، أدعوك أن تجمع بيني وبين من أحب بالحق، وتفتح علينا بالحق.

اللهم، أرجوك أن تريح قلبي وبالي، وتحقق لي ما أتمنى.

أسألك بكل اسم هو لك أن تجمع بيني وبين من أحب، وتجعل لنا خيرًا في حياتنا.

ألهمني، يا ربي، أن أطلب منك بكل اسم هو لك، أن تحفظني بحلالك عن حرامك، وتجعلني غنية برزقك الحلال.

ربي، أدعوك أن تجمع بيني وبين من أحب بالحق، وتفتح علينا بالحق. اللهم، أرجوك أن تريح قلبي وبالي، وتحقق لي ما أتمنى. أسألك بكل اسم هو لك أن تجمع بيني وبين من أحب، وتجعل لنا خيرًا في حياتنا. ألهمني، يا ربي، أن أطلب منك بكل اسم هو لك، أن تحفظني بحلالك عن حرامك، وتجعلني غنية برزقك الحلال. اللهم، أرزقنا القدرة على شكر نعمتك التي منحتها علينا.

يا رب، أعنَّا على ذكرك وشكرك وعبادتك الحسنة.

أيها الرب، اجعل حلمنا الذي ندعو به طويلاً يتحقق.

يا الله السميع للدعاء، اسمع دعائنا واغفر لنا ذنوبنا.

اللهم، إنك عفو كريم، فاغفر لنا وارحمنا.

اللهم، نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل.

اللهم، اهدنا كما هديت، وعافنا كما عافيت، وتولنا كما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واحمنا من شر ما قضيت، فإنك القادر على كل شيء، ولك الحمد والشكر على كل حال، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك.

علامات ليلة القدر

بعد أن تعرفنا على علامات ليلة القدر “دعاء ليلة القدر” أدعية التهجد والعشر الآواخر من رمضان الصحيحة كاملة وعلامات ليلة القدر رمضان 2024، من بين علامات ليلة القدر: