بزيادة 100.000 دينار.. سلم رواتب المتقاعدين بزيادة هائلة

قامت وزارة المالية النيابية بالكشف عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، حيث إن هذه الرواتب جاءت بالزيادة الجديدة التي طُبقت من قبل مجلس الوزراء العراقي، على أن تشمل كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية والحياة المعيشية التي يمر بها العالم، ويمكن الإطلاع على سلم الرواتب الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول رواتب المتقاعدين في العراق

وجاء جدول رواتب المتقاعدين في دولة العراق التي شمل عدد كبير من المواطنين بزيادة 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-

في حالة إذا كان المتقاعد يحصل على راتب 400 ألف دينار، فإنه بعد الزيادة سيكون 500 ألف دينار عراقي.

كما أن الرواتب ترتفع من 550 ألف دينار إلى 650 ألف دينار عراقي مع تطبيق الزيادة البالغة 100 ألف دينار.

إضافة إلى أن الراتب كذلك زاد بنحو 700 ألف دينار بدلاً من 600 ألف دينار عراقي.

ووصل راتب المتقاعد إلى 625 ألف دينار عراقي بعد أن كان 525 ألف دينار عراقي.

خطوات استعلام رواتب المتقاعدين في العراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-