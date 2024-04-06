ريم طارق وحسن شاكوش مع رامز جاب من الأخر “ضيوف الحلقة اليوم” تابع الكواليس

يستضيف الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه “رامز جاب من الآخر” كل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، يتم بث الحلقة المقررة بعد أذان المغرب مباشرةً عبر قناة MBC مصر، حيث كشف برومو البرنامج عن قائمة النجوم والمشاهير الذين سيكونون ضحايا في الحلقة.

ضيوف اليوم من حلقة رامز جلال

يستضيف برنامج “رامز جاب من الآخر” في حلقته 27 اليوم السب كل ريم طارق وحسن شاكوش

مواعيد عرض الحلقة 27 من برنامج رامز جلال رمضان 2024

بعد الإفطار مباشرةً، في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت مصر، و7:18 بتوقيت مكة المكرمة. يُعاد البرنامج في تمام الساعة 1 صباحًا على نفس القناة.

حسن شاكوش جه، راجعلكم ماتقوموش 😂👍💪 حسن شاكوش و ريم طارق في #رامز_جاب_من_الآخر pic.twitter.com/gAcae8xdbZ — Ramez Galal (@ramezgalal) April 6, 2024

حلقة حسن شاكوش وريم طارق

يتوقع أن تكون هذه الحلقة من برنامج “رامز جاب من الآخر” مليئة بالمفاجآت والمواقف المثيرة، والتي ستجعل المشاهدين على أحر من الجمر، يبقى الانتظار لموعد بث الحلقة ليتمتع المشاهدون بمتابعة أحداثها ومشاهدة استضافة رامز جلال لضيوفه والمواقف الكوميدية التي ستحدث خلالها.

يعد برنامج “رامز جاب من الآخر” واحداً من البرامج الشهيرة والمحبوبة التي تقدم جرعة من الفكاهة والتسلية للمشاهدين، وينتظر الجمهور دائماً بشوق ظهور نجومهم المفضلين في البرنامج، بما في ذلك هذه الحلقة المنتظرة، يبقى الفضول مشتعلاً لمعرفة كيف ستكون ردود فعل ضيوف الحلقة وكيف ستتكشف المفاجآت التي يحضّرها رامز جلال لهم.

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