الآن اللينك والخط الساخن للاستفسار عن موعد صرف معاشات المتقاعدين في السعودية أبريل 2024

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية أن موعد صرف معاشات المتقاعدين في عام 2024 سيكون في اليوم 25 من كل شهر، حيث سيتم بالفعل الصرف في الموعد المحدد شهريا، خاصة أنه لم يأتي متزامنا مع عطلة رسمية، كما أنه من المتوقع أن يكون موعد صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل في العام الحالي يوم الخميس الموافق 25 أبريل القادم، وسنستعرض من خلال المقال الحالي والفقرات القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، ومنها اللينك والخط الساخن للاستفسار عن موعد صرف معاشات المتقاعدين في السعودية أبريل 2024.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاشات المتقاعدين في السعودية أبريل

للاستعلام عن موعد صرف معاشات المتقاعدين في السعودية لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالولوج إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع.

3. انقر على أيقونة “استعلام عن رواتب المتقاعدين”.

4. ستظهر لك استمارة تحتاج إلى إدخال بعض المعلومات المطلوبة للاستعلام عن راتبك.

5. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة مثل رقم الهوية الوطنية واسم المستحق.

6. انقر في النهاية على “استعلم الآن”.

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