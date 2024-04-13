“سجل في المنحة الآن”.. خطوات التسجيل في منحة الأمراض المزمنة في الجزائر 2024 والشروط
كيفية التقديم على منحة الأمراض المزمنة 2024 في الجزائر
وقوفا بجانب أصحاب الأمراض المزمنة قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن فتح باب التقديم في منحة الأمراض المزمنة في الجزائر 2024 وتعتبر تلك المنحة والتي تقدمها الدولة للمساعدة في التحسين من مستوى المعيشي للأفراد الذين يعانون من أمراض بشكل مزمن وذلك لعدم قدرتهم على العمل في بعض الحالات لذلك قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن بعض الشروط وطريقة التسجيل والأمراض التي تشملها تلك المنحة نوضحها فيما يلي:
كيفية التقديم على منحة الأمراض المزمنة 2024 في الجزائر
حتى يتمكن أصحاب الأمراض المزمنة من الاستفادة من المنحة المقدمة من الحكومة الجزائرية قامت الدولة بتخصيص موقع الكتروني حتى يتمكن المواطن من التسجيل والاستفادة من المنحة بشكل سهل، وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات نوضحها فيما يلي:
- أولا: يجب الذهاب الى مكتب الصندوق الوطني التابع للمنطقة السكنية الخاصة بالمتقدم.
- ثانيا: كتابة البيانات الشخصية بالمتقدم في الطلب الخاص بالمنحة.
- ثالثا: إيداع قيمة التسجيل مع إرفاق الأوراق المطلوبة والتأكد من صحتها.
- رابعا: إرفاق الشهادة الصحية الخاصة بالمتقدم والتي تثبت أن المرض الذي يوجد به مزمن بالإضافة إلى صورة ضوئية من الهوية، وذلك ليتم تقديمه إلى الصندوق الوطني الاجتماعي.
- خامسا: تقوم الجهات المختصة بالاتصال الهاتف أو إرسال رسالة نصية بالمتقدم ليتم إبلاغه بقبول طلبه أو رفضه.
شروط التقديم على منحة الأمراض المزمنة 2024 في الجزائر
حتى يتمكن المواطن الجزائري من التقديم على منحة الأمراض المزمنة 2024 في الجزائر يوجد بعض الشروط التي قامت بوضعها الجهات المختصة وهي كالآتي:
- اولا: لابد أن يكون المستفيد منها حاملا للجنسية الجزائرية.
- ثانيا: لابد أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
- ثالثا: إرفاق الشهادات الطبية التي تثبت الحالة الصحية للمستفيد.
الأمراض التي تشملها منحة الأمراض المزمنة 2024 في الجزائر
قامت الجهات المختصة بتحديد بعض الأمراض التي يتم صرف المنحة لها ونوضح بعضا من الامراض:
- أولا: الامراض المتعلقة بالمخ والأعصاب وأمراض الشرايين.
- ثانيا: الامراض الخاصة بالجهاز التنافسي.
- ثالثا: الأمراض الخاصة بالنخاع الشوكي والحبل الشوكي.
- رابعا: الحالات الخاصة ببتر الاطراف.
- خامسا: الامراض الخاصة بالقلب.
- سادسا: الأمراض الخاصة بمرض السكري.
- سابعا: الامراض الخاصة بالجهاز العصبي وأمراض الغدة الدرقية.
- ثامناً: الأمراض الخاصة بضغط الدم المنخفض و المرتفع.
- تاسعا: الأمراض الخاصة بالسرطان بشتى أنواعها.