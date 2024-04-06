“شوف حظك في نهاية رمضان”.. تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2204 للدخول إلى المسابقات

تعتبر قناة السعيدة اليمنية من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت شهرة كبيرة في شهر رمضان، نظرًا للبرامج المميزة التي تقدمها على كل يوم، إضافة إلى أن برنامج المسابقات التي يتميز بجوائز مالية كُبرى يتم به استقطاب ملايين المتابعين والأشخاص حول العالم، كما أن القناة تقوم بتقديم باقة من أفضل المسلسلات والأفلام الأكثر تميزًا ويمكنك التعرف على ترددها الجديد وطريقة استقبال القناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 على النايل سات

أصبح من السهل إمكانية القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة السعيدة اليمنية التي يرغب المشاهد في استقبالها ومشاهدة جميع ما تقوم بتقديمه على مدار الساعة، وفقًا للمعلومات الأتية:-

القمر الصناعي لقناة السعيدة اليمنية هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11098.

استقطاب قناة السعيدة اليمنية فهو عمودي.

بينما معامل الترميز لقناة السعيدة اليمنية فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ما هي شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024؟

هناك بعض الشروط التي يمكنك معرفتها لكي يسهل الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة، وفقًا لما يلي:-