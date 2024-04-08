اليكم الان.. مميزات التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية 2024 في العراق

التعليم هو أساس تطور أي مجتمع، ولذلك يعتبر تحسين وتطوير نظام التعليم أمراً حيوياً لضمان تقدم وازدهار الأمم، ومع التقدم التكنولوجي الذي شهدناه خلال العقود الأخيرة، أصبح الانتقال إلى نظام تعليمي إلكتروني أمراً لا مفر منه، ولهذا الغرض تم إطلاق منصة المدرسة الإلكترونية 2024 في العراق، والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتقديم فرص تعليمية مبتكرة ومحفزة للطلاب في البلاد.

المدرسة الاليكترونية

منصة المدرسة الإلكترونية 2024 تعد واحدة من أهم المبادرات التعليمية التي أطلقتها الحكومة العراقية بهدف تحسين نظام التعليم في البلاد، وتأتي هذه المنصة كجزء من رؤية واستراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز الجودة والشمولية في التعليم، وتطوير مهارات الطلاب والمعلمين، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في المجال التعليمي، وتسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية 2024 يعتبر خطوة هامة لضمان الوصول إلى محتوى تعليمي متميز ومتطور، وتفاعل أفضل بين الطلاب والمعلمين، واستخدام التكنولوجيا في تحسين عملية التعلم وتطوير قدرات الطلاب وتحفيزهم على المشاركة والابتكار وبالتالي، يعتبر التسجيل في هذه المنصة خطوة مهمة لتحسين مستوى التعليم في العراق ورفع جودته.

مميزات المنصة