مميزات GbWhatsApp ضد الحظر!.. تحديث واتس اب جي بي الجديد بدون صعوبة

أصبح تطبيق واتساب جي بي من أروع وأفضل التطبيقات المتخصصة في المراسلة الفورية، خاصة مع كم التحديثات التي تطرأ على التطبيق من قبل مطوري البرنامج، ليتميز تطبيق GbWhatsApp بالعديد من المميزات المختلفة التي لا يمكن توافرها في أي تطبيق أخر سوى ذلك التطبيق، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي مميزات تطبيق GbWhatsApp ضد الحظر؟

هناك بعض المميزات الهامة التي يتميز بها GbWhatsApp عن باقي التطبيقات المتخصصة في المراسلة الفورية، وفقًا لما يلي:-

أصبح من السهل تحميل التطبيق بدون حظر على جميع الأجهزة المحمول والكمبيوتر.

كذلك بإمكان المستخدم إرسال رسالة إلى أكثر من 300 شخص مرة واحدة.

ميزة الرد التلقائي على جميع المكالمات في نفس الوقت.

خاصية تصفية الرسائل التي لا ترغب في تحميلها أو الإحتفاظ بها.

التعرف على الرسائل التي تم مسحها بكل سهولة واسترجاعها في حالة الرغبة.

التطبيق يُتيح خلفيات رائعة للمستخدم.

سهولة التصفح على التطبيق بدون أدنى صعوبات أو مشاكل تواجه المستخدم.

خطوات تطبيق واتس اب جي بي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتحميل تطبيق واتساب جي بي الإصدار الجديد، وفقًا لما يلي:-