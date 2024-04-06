سلي طفلك مع اجمل قنوات الاطفال… اضبطها الآن تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية

يبحث الكثيرون على تردد قناة كراميش للأطفال لما لهذا القناة من أهمية كبيرة لدى الأطفال، حيث تحرص على تقديم محتوى هادف للأطفال في المجالات المتعددة، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، كما أننا نبين اهم ما تعرض القناة من برامج وفقرات.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

شاهد قناة كراميش من خلال إضافة ترددها الجديد على جهاز الاستقبال، حيث يتوفر للقناة تردد على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات، وإليك ترددات القناة التالية:

تردد قناة كراميش على النايل سات:

التردد: 11430.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش على العرب سات:

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

أهم برامج قناة كراميش

تعرض قنة كراميش العديد من الأغاني والبرامج التعليمية والترفيهية والتي منها التالي:

برامج ترفيهية:

فَرحة وَمَرَح: برنامج ترفيهي يُقدم ألعابًا ومسابقات للأطفال، ويُساعدهم على تنمية مهاراتهم الاجتماعية.

حكايات كراميش: برنامج يُقدم قصصًا هادفة للأطفال من مختلف الثقافات، ويُساعدهم على تنمية خيالهم.

كراميش في المدرسة: برنامج يُقدم معلومات تعليمية عن المواد الدراسية بطريقة ترفيهية، ويُساعد الأطفال على فهمها بشكل أفضل.

كراميش في الطبيعة: برنامج يُقدم معلومات عن الحيوانات والنباتات والبيئة، ويُساعد الأطفال على حب الطبيعة والاهتمام بها.

كراميش تايم: برنامج يُقدم معلومات عن التاريخ والحضارات القديمة، ويُساعد الأطفال على فهم الماضي.

برامج تعليمية: