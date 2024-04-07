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“سجل هُنــا fcms.cbl.gov.ly“.. منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي لحجز 4000 دولار أمريكي
موقع منظومة الأغراض الشخصية 2024 عبر مصرف ليبيا المركزي
حتى يتمكن المواطن الليبي من حجز العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، قام مصرف ليبيا المركزي بعمل منصة إلكترونية خاصة حتى يتمكن المواطن من صرف ما قيمته 4000 دولار أمريكي بطريقه إلكترونية عبر الموقع المخصص لذلك بشرط إستخدام ذلك المبلغ للإستخدام الشخصي.
موقع منظومة الأغراض الشخصية 2024 عبر مصرف ليبيا المركزي
حتى يتمكن المواطن الليبي صرف مبلغ 4000 دولار أمريكي لابد من الدخول على الموقع الرسمي الخاص لمصرف ليبيا المركزي وإتباع بعض الخطوات نبينها فيما يلي:
- أولا: الضغط على الرابط الخاص بمنصة حجز العملات الأجنبية.
- ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال الخاص به.
- ثالثا: كتابة الرقم الخاص بجواز السفر الخاص بالمستفيد مع التأكد من صلاحيته.
- رابعاً: بعد إدخال البيانات بطريقة صحيحة ستقوم الجهات المختصة بإرسال رساله نصية حتى يتم التحقق من صحة البيانات.
- خامساً: إدخال الرقم الذي تم إرساله في المكان المخصص له.
- سادساً: كتابة رقم الحساب الشخصي للمستفيد.
بعد كتابة تلك البيانات يمكن للمتقدم الإستفادة من مبلغ 4000 دولار أمريكي وذلك للإستخدام الشخصي.
شروط حجز العملات الأجنبية 2024
قام مصرف ليبيا المركزي بتحديد بعد الشروط التي يجب توافرها في من يحق لهم حجز مبلغ 4000 دولار أمريكي للإستخدام الشخصي نوضحها كالآتي:
- أولا: لابد وأن يكون المتقدم ليبي الجنسية.
- ثانيا: إمتلاك المستفيد لحساب بنكي في أحد البنوك الليبية ولابد أن يكون مفعل.
- ثالثا: لابد وأن يكون في الحساب الشخصي للمتقدم ما يكفي لحجز العملات الأجنبية.
- رابعا: التأكد من عدم تجاوز المبلغ الذي سيتم حجزه من العملات الأجنبية قيمة 4000 دولار أمريكي.