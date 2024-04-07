“سجل هُنــا fcms.cbl.gov.ly“.. منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي لحجز 4000 دولار أمريكي

حتى يتمكن المواطن الليبي من حجز العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، قام مصرف ليبيا المركزي بعمل منصة إلكترونية خاصة حتى يتمكن المواطن من صرف ما قيمته 4000 دولار أمريكي بطريقه إلكترونية عبر الموقع المخصص لذلك بشرط إستخدام ذلك المبلغ للإستخدام الشخصي.

موقع منظومة الأغراض الشخصية 2024 عبر مصرف ليبيا المركزي

حتى يتمكن المواطن الليبي صرف مبلغ 4000 دولار أمريكي لابد من الدخول على الموقع الرسمي الخاص لمصرف ليبيا المركزي وإتباع بعض الخطوات نبينها فيما يلي:

أولا: الضغط على الرابط الخاص بمنصة حجز العملات الأجنبية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال الخاص به.

ثالثا: كتابة الرقم الخاص بجواز السفر الخاص بالمستفيد مع التأكد من صلاحيته.

رابعاً: بعد إدخال البيانات بطريقة صحيحة ستقوم الجهات المختصة بإرسال رساله نصية حتى يتم التحقق من صحة البيانات.

خامساً: إدخال الرقم الذي تم إرساله في المكان المخصص له.

سادساً: كتابة رقم الحساب الشخصي للمستفيد.

بعد كتابة تلك البيانات يمكن للمتقدم الإستفادة من مبلغ 4000 دولار أمريكي وذلك للإستخدام الشخصي.

شروط حجز العملات الأجنبية 2024

قام مصرف ليبيا المركزي بتحديد بعد الشروط التي يجب توافرها في من يحق لهم حجز مبلغ 4000 دولار أمريكي للإستخدام الشخصي نوضحها كالآتي: