اطبخي في العيد براحتك.. نزل تردد قناة الطبخ CBC سفرة الجديد 2024 بجودة عالية واتفرجي على الوصفات

تعد قناة CBC سفرة من أكثر القنوات الفضائية المحببة لملايين من المتابعين على مستوى العالم، وخاصة ربات المنازل الذين لديهم رغبة في معرفة أفضل وأبرز الوصفات المناسبة، إضافة إلى أن القناة عملت كذلك على جذب العديد من المشاهدات في مختلف دول العالم، وأصبحت هي الرائدة في نقلها لبرامج الطهي المختلفة بداية من المطابخ العالمية إلى التقليدية، فضلاً عن سهولة الوصفات الغير مكلفة التي يتم تحضيرها على شاشة القناة، مع أشهر خبراء الطهي المحترفين، مما تُساعد المشاهد على تعلم تقنيات جديدة في وجبات شهية داخل المنزل دون الحاجة إلى شراء وجبات جاهزة من خارج المحلات التي قد تكون مضرة في بعض الأحيان.

تردد قناة CBC سفرة

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة CBC سفرة ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطبخ داخل دول الوطن العربي، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة CBC سفرة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11390.

استقطاب قناة CBC سفرة فهو أفقي.

معامل الترميز لقناة CBC سفرة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

خطوات استقبال قناة CBC سفرة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة CBC سفرة الجديد على النايل سات، وفقًا لما يلي:-