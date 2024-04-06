“الفخامه والشياكه كلها فيه اشتريه وهتدعيلي”.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد.. وحش الفئة المتوسطة!!

Samsung Galaxy A55 هو أحدث هاتف ذكي من سلسلة A من شركة Samsung، والذي يأتي مع مواصفات تقنية مثيرة وسعر منافس، يعتبر الهاتف خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق.

مواصفات الهاتف

بدايةً، يأتي Samsung Galaxy A55 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة تعرض صورًا واضحة وحية بدقة FHD+، كما أن الشاشة تأتي مع معدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز، مما يجعل تجربة المشاهدة واللعب أكثر سلاسة وتفاعلية.

من الناحية الداخلية، يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G القوي الذي يوفر أداء سلس وفعالية في استهلاك الطاقة، كما أنه يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت، مما يتيح للمستخدم تخزين المزيد من الصور والفيديوهات وتشغيل التطبيقات بسلاسة.

بالنسبة للتصوير، يحتوي هاتف Samsung Galaxy A55 على نظام كاميرا رباعي يتألف من عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، عدسة فائقة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، عدسة تصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لتحسين العمق بدقة 2 ميجابكسل أيضًا، كما يوفر الهاتف تقنيات تحسين الصور مثل HDR والتقريب البصري وتصحيح الألوان، مما يجعل الصور والفيديوهات تبدو مذهلة بكل وضوح.

بالنسبة للبطارية، يأتي Samsung Galaxy A55 ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمر بطارية طويل يدوم طوال اليوم مع الاستخدام الشديد. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، مما يسمح بشحن الهاتف بسرعة وسهولة.

أما بالنسبة للسعر، يتوقع أن يتوقف سعر Samsung Galaxy A55 حوالي 400 دولار أمريكي للنسخة بسعة 128 جيجابايت و450 دولار أمريكي للنسخة بسعة 256 جيجابايت، يعتبر هذا السعر منافسًا جدًا مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى في نفس الفئة، مما يجعله خيارًا مغريًا للعديد من المستهلكين.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55 هو هاتف ذكي رائع يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والكاميرا القوية والبطارية الكبيرة، وكل ذلك بسعر مناسب يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف يلبي احتياجاتهم اليومية بكفاءة عالية.