جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في القاهرة والجيزة وكل المحافظات وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم

ارتفعت مؤشرات بحث جوجل عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 من قبل أولياء الأمور خاصة بعد الإعلان الأخير من وزارة التربية والتعليم الفني عن موعد بدء الامتحانات لطلاب النقل، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الترم الثاني للنقل اعتبارًا من الثامن من مايو القادم، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني في العام الدراسي الحالي، وسوف نوضح عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن موعد امتحانات هذه المرحلة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم بدء امتحانات الترم الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بدءًا من يوم 8 مايو 2024، وستمتد هذه الامتحانات حتى يوم 23 مايو 2024، وأكدت الوزارة أنه لن يتم عقد امتحانات خلال أيام عيد الإخوة الأقباط، مما يضمن عدم تأثير الاحتفالات الدينية على جداول الامتحانات، ولم يتم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024، وسيتم تحديد لكل محافظة جدول منفصل، ومن المتوقع الإعلان عنه بعد العيد.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

وبعد أن أوضحنا جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024، لابد أن ننوه إلى أن وزارة التربية والتعليم الفني أكدت أنه سيتم عقد امتحانات الترم الثاني وفقًا للمواعيد المحددة والجداول المعلنة، حيث ستعمل المديريات التعليمية على إعداد جداول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني والإعلان عنها في الوقت المناسب، وأشارت إلى أن امتحانات النقل ستجرى على مستوى الإدارات التعليمية، وبينما ستجرى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية، ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الحالي فإن إجازة نهاية العام لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ منذ يوم 24 مايو 2024 بشكل رسمي.