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“تراجع مستمر في أسعار الحديد” كم سجل اليوم انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في السواق

"تراجع مستمر في أسعار الحديد" كم سجل اليوم انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في السواق

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 21 دقيقة
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كم سجل اليوم انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في السواق
أسعار الحديد والأسمنت في السواق

شهد اليوم السبت 6 أبريل 2024 انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في السوق، حيث تشهد هذه الفترة تراجعا في أسعار مواد البناء مما سيجعل العقرات أكثر سهولة في الحصول عليها، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، والذي تراجع منذ أن تم تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي على الجنيه المصري، ومن خلال الأسطر التالية نوضح سعر الحديد والأسمنت في السوق وتوقعات الأسعار الفترة القادمة.

أسعار الحديد اليوم في الأسواق

شهد اليوم السبت 6 أبريل 2024 انخفاض جديد في بعض أنواع الحديد في الأسواق، حيث بلغ أكبر أنواع الحديد انخفاضًا حديد عز والذي بلغ نسبة انخفاض نحو من 7%، ونبين أسعار الحديد المختلفة في الجدول التالي، مع مراعاة أن الأسعار قد تختلف بشكل طفيف من موزع لأخر.

 

شركةالسعر (جنيه/طن)التغيير عن أمسالتغيير عن الأسبوع الماضي
حديد عز47133.33-3.99%-7.13%
حديد العشري48000.000.00%0.00%
حديد المصريين48000.000.00%0.00%
حديد الجارحي48600.000.00%0.00%
حديد المراكبي49000.000.00%0.00%
حديد بشاي40700.000.00%0.00%
حديد الاستثماري45666.67-1.716%-3.217%
كم سجل اليوم انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في السواق
أسعار الحديد والأسمنت في السواق

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق

شهد اليوم السبت 6 أبريل استقرار في أسعار الأسمنت في السوق مقارتا بالفترة الماضية، ولعل هذا الاستقرار في أسعار الأسمنت طوال هذه الفترة هو استقرار معدل الطلب على الأسمنت، وكذلك استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الفترة الحالية، واليك تفاصيل أسعار الأسمن في السوق كما هو موضح بالجدول التالي:

نوع الأسمنتالسعر (جنيه/طن)التغيير عن أمسالتغيير عن الأسبوع الماضي
الأسمنت الرمادي21500.00%0.00%
المقاوم2150 – 23700.00%0.00%
المخلوط1280 – 14400.00%0.00%
الأبيض3500 – 36000.00%0.00%
المخصوص21000.00%0.00%
جنوب الوادي19700.00%0.00%
السويس19900.00%0.00%

أسباب انخفاض أسعار الحديد

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، على تراجع أسعار الحديد في الأسواق المصرية، ووضح الزيني أن هذا التراجع يرجع إلى تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في السوق، كما توقع الزيني مزيدًا من الاستقرار في سوق الحديد خلال الفترة المقبلة، وهذه أخبار جيدة للقطاع العقاري في مصر، حيث أن انخفاض أسعار الحديد من شأنه أن يقلل من تكلفة البناء ويجعل العقارات أكثر سهولة في الوصول إليها.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 21 دقيقة
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