ننشر قيمة زكاة الفطر 2024 بالجنيه وموعد اخراج زكاة الفطر وفقا لتصريحات دار الافتاء المصرية

ارتفعت مؤشرات البحث عن قيمة زكاة الفطر 2024 وخصوصا مع بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل والتي تتزامن مع الليالي الوترية بدءًا من اليوم 21 رمضان، ولهذا حرصت دار الإفتاء على توضيح موعد إخراج زكاة الفطر لهذا العام، وسوف نوضح عبر السطور القادمة الحد الأدنى لزكاة الفطر إلى جانب موعد إخراجها، تابعونا لمعرفة المزيد.

قيمة زكاة الفطر 2024

تزايدت التساؤلات عن قيمة زكاة الفطر 2024 من قبل العديد من المواطنين، ولهذا قدم أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، التوضيحات حيث أوضح في فيديو نشره عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لعام 1445هـ هو 35 جنيهًا لكل فرد، مشددًا على أن من يزيد عن هذا المبلغ فهو في خير، وأوضح أيضًا أنه ليس على من لا يملك هذا الحد الأدنى لزكاة الفطر أداؤها، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للشخص إخراج زكاة الفطر عن صديقه أو جاره، فضلاً عن أولاده وزوجته، بشرط أن يكون قادرًا على ذلك وبشرط الحصول على موافقتهم، وأوضحت أن الجار ليس ملزمًا بإخراج زكاته مرة أخرى في هذه الحالة.

ووبالنسبة لقيمة فدية الصيام للشخص الذي يعجز عن الصيام لأسباب شرعية، فقد تم تحديدها بمبلغ 30 جنيهًا لليوم الواحد في هذا العام، وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يمكن إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدًا بدلاً من الحبوب، وذلك لتيسير الأمور على الفقراء لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

موعد اخراج زكاة الفطر 2024

بعد أن أوضحنا قيمة زكاة الفطر 2024، نتطرق إلى ذكر موعد زكاة الفطر 2024 حيث يمكن إخراج زكاة الفطر لعام 2024 منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وفقًا لقول النبي محمد ﷺ الذي أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس لصلاة العيد، ويجب قضاء زكاة الفطر لأنها حق مالي يجب على المكلف أداؤه، ولا يجوز تركها دون أداءها في الوقت المحدد، ويسمح أيضًا بإخراج زكاة الفطر منذ أول يوم من شهر رمضان وحتى قبل صلاة العيد، وفي حالة عدم معرفة الوقت المناسب، يجوز أيضًا بإخراجها يوم العيد حتى غروب الشمس.