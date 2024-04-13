“اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة”.. وزارة المالية العراقية توضح سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 من خلال mof.gov.iq

بناءً على قرار وزارة المالية العراقية بزيادة سلم رواتب الموظفين في العراق، ونظرًا للارتفاع في أسعار السلع والظروف الاقتصادية الصعبة في العراق، فقد اتخذت الحكومة قرارًا برفع رواتب كل من العاملين والمتقاعدين في القطاع العام بهدف تحسين مستوى دخلهم وتوفير حياة مستقرة تجنبهم التعرض للضغوطات المالية الزائدة، وفي هذا السياق سوف نوضح كيفية الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين في العراق بعد التحديث.

استعلام سلم رواتب الموظفين في العراق

للحصول على معلومات حول سلم رواتب الموظفين في العراق بعد التعديلات لعام 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية عبر الرابط الرسمي.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية.

بمجرد تسجيل الدخول اختر خيار “الاستعلام عن الرواتب” من بين الخدمات المتاحة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، ثم اضغط على زر البحث.

ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة براتبك بعد التحديث بما في ذلك قيمة الراتب والزيادة وموعد الصرف.

من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكن للموظفين في القطاع العام العراقي الاطلاع بسهولة على تفاصيل رواتبهم والتأكد من استلامها بشكل دوري وفقًا للتحديثات الأخيرة.

الزيادات في رواتب الموظفين 2024

بناءً على البيان الرسمي الصادر عن اللجنة النيابية تمت مراجعة سلم رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة بالعراق لعام 2024. تتفاوت نسب الزيادة وفقًا لدرجات الموظفين، حيث يصل معدل الزيادة لموظفي الدرجة العاشرة إلى 200%، بينما تبلغ 150% للدرجة الأولى، ويتم تقديم 50% من الزيادة لمدة شهرين متتاليين، قبل تفعيل الزيادة بالكامل بشكل رسمي.

فيما يلي تفاصيل سلم رواتب الموظفين لعام 2024 بالعراق، مع قيم الزيادات المتوقعة لكل درجة: