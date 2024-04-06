صور وعبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 1445 -2024 .. عيد على حبايبك بالكلام والصور

مع قرب قدوم عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، نجد المواطنين والمواطنات من كل مكان بالعالم الإسلامي يبحثون عن عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك، كي يقوموا بمعايدة أهاليهم وأحبتهم، ونذكر لكم باقة من العبارات التي يمكن إرسالها للأحبة في الرسائل أو مشاركتها بمنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فتابعوا معنا.

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك

ضمن مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك هي إرسال عبارات التهنئة للأهل والأصدقاء ورفع العبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمن كلمات وعبارات التهنئة ما يلي:

كل عيد وأنت في كنف الرحمن بعيدًا عن معصيته قريبًا من نبيه، عيدك مبارك.

عيد فطر مبارك، أعاده الله عليك وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

باقة من الورود والياسمين معطرة ببخور العود والرياحين، وتقول كل عيد وأنتم طيبين.

أحلى الأعياد يوم تكون بقربي، ويأتي العيد علينا ونكون سوياً، ويقول كل منا للآخر عيد مبارك علينا.

عيد فطر مبارك عليك يا أغلى الناس، أنت في قلبي، وعيني ونبض الشعور والإحساس.

صور تهنئة عيد الفطر المبارك

ويُصاحب عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك إرفاق بعض الصور، والتي تكون عيد مبارك وعيد فطر مبارك وغيرها من الأشكال الأخرى، ووفرنا لكم أيضًا بعض الصور والتي تأتي على النحو التالي:

موعد عيد الفطر 2024

وضحنا لكم رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر المبارك، وبالنسبة لعيد الفطر فالمسلمين من شتى بقاع الأرض يبحثون عن موعد العيد في الوقت الحالي، حيث موعد العيد يختلف من الدول العربية على حسب تحري هلال شوال، ومن المفترض أن الجهات المسؤولة سوف تتحري الهلال يوم الاثنين القادم بعد المغرب إن شاء الله، وحينها يتحدد موعد العيد في الدول العربية، ومتوقع أن يكون عيد الفطر يوم الأربعاء القادم إن شاء الله الموافق 10 من شهر أبريل لعام 2024.