“رابط مفعّل”لـ حجز جواز السفر السوري والشروط والأوراق المطلوبة syria-visa.sy

توفر منصة حجز جواز السفر السوري خدمة مهمة للمواطنين في سوريا، حيث تسهل العملية وتجعلها ميسرة لهم، كما يمكن لجميع المواطنين بسهولة حجز موعد في الإدارة المختصة لاستخراج جواز سفر سوري جديد أو تجديد الجواز الحالي من خلال هذه المنصة، وسوف نوفر إليكم من خلال التقرير نوفر إليكم الروابط الرسمية والتي من خلالها يمكن حجز جواز السفر السوري بسهولة.

رابط حجز جواز السفر السوري

قم بزيارة منصة حجز جواز السفر السوري مباشرة.

مباشرة. إذا كنت تمتلك حسابًا بالفعل، يرجى تسجيل الدخول.

وإذا لم يكن لديك حساب بعد، يرجى إنشاء حساب جديد.

املأ الاستمارة بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف.

يرجى إنشاء كلمة مرور قوية لتأمين حسابك.

بمجرد الموافقة على شروط وأحكام المنصة، يرجى تأكيد عملية التسجيل. قُم بإرفاق المستندات

المطلوبة مثل الصورة الشخصية وصورة جواز السفر إن كان متوفرًا.

قم بتحديد الموعد المناسب من أجل التوجه وزيارة مكتب الجوازات من بين الأوقات المتاحة التي ستظهر على الشاشة.

بعد ذلك تأكيد الحجز بدفع الرسوم المطلوبة عبر المنصة.

تعتبر واجهة المنصة سهلة الاستخدام، مما يجعل عملية الحجز أكثر يسرًا للمستخدمين.

متطلبات ومستندات الحجز اللازمة

يجب أن يكون هناك جواز سفر سوري ساري المفعول.

يجب إحضار صورة شخصية حديثة.

يجب إحضار إثبات الهوية الشخصية.

يجب إحضار نموذج طلب جواز السفر المكتمل

طرق الدفع المتاحة لاكمال رسوم جواز السفر السوري