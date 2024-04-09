حاجه على قد الايد.. جبنالكم مواصفات هاتف Vivo V30 Lite الجديد.. وحش الفئة الاقتصادية!!

تم اطلاق هاتف Vivo V30 Lite كأحدث اصدارات شركة Vivo في عالم التكنولوجيا، وقد أثار هذا الهاتف الجديد الكثير من الانتباه بفضل مواصفاته الرائعة وتصميمه الأنيق، يعتبر Vivo V30 Lite واحدًا من أحدث هواتف Vivo التي تقدم إمكانيات متقدمة وأداء قوي بسعر معقول.

مواصفات الهاتف

يأتي Vivo V30 Lite بشاشة عرض كبيرة بقياس 6.4 بوصة وبدقة FHD+، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة وواضحة، وتعمل الشاشة بتقنية Super AMOLED التي توفر ألواناً حية وسطوعًا جيدًا في الإضاءة الساطعة، كما يتميز الهاتف أيضًا بزجاج Gorilla Glass الذي يوفر حماية ضد الخدوش والصدمات.

يأتي Vivo V30 Lite بمعالج قوي من نوع MediaTek Helio P65 ثماني النوى وبذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، مما يوفر أداء سريع وسلس لتشغيل التطبيقات والألعاب، كما يحتوي الهاتف على مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

يأتي Vivo V30 Lite بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 10 التي توفر تجربة استخدام سلسة ومتناسقة، كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

فيما يتعلق بالكاميرا، يأتي Vivo V30 Lite بثلاث كاميرات خلفية بدقة 16 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية و8 ميجابيكسل للعدسة العريضة و5 ميجابيكسل للعدسة العمق، كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل للصور السيلفي ذات جودة عالية.

يتميز Vivo V30 Lite أيضًا بمجموعة من الميزات الإضافية مثل مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وتقنية الوجه لفتح الهاتف، ودعم NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

هاتف Vivo V30 Lite الجديد

يعد Vivo V30 Lite هاتف متطور يوفر أداء قوي ومواصفات رائعة بسعر معقول، يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة عرض كبيرة ومعالج قوي وكاميرا عالية الدقة وبطارية كبيرة، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يقدم أداء ممتاز بسعر مناسب، فإن Vivo V30 Lite هو الخيار المثالي لك.