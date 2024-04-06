موعد صرف المكرمة الملكية 100 دينار 2024 وشروط الاستحقاق

حيث أعلن مجلس النواب ومجلس الأعيان في الأردن عن البدء في تنفيذ قرار العفو بداية من يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، وقد صدرت تعليمات بالإفراج عن 7355 مسجون في شتى مراكز الإصلاح منهم حوالي 4688 بجنح مختلفة، و حوالي 2667 جنح قضايا مخدرات، وجاء القضايا المشمولة طبقاً لما يلي:

قضايا الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي تمت قبل 19 مارس 2024.

تزول حالة الإجرام من أساسها كما تسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بهذه الجرائم.

هذا وقد تم إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة.

موعد صرف المكرمة الملكية 100 دينار 2024

حيث يبحث عدد كبير عن موعد صرف المكرمة الملكية 100 دينار، والتي من المقرر أن يتم صرفها في المملكة الأردنية خلال الأيام المقبلة، إلا أن الحكومة الأردنية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على المكرمة الملكية …