“الدولار لحظة بلحظة” انخفاض سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك الخاصة والحكومية

يبحث الكثيرون على سعر الدولار لحظة بلحظة، حيث شهد اليوم انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك نسبة طفيفة، فبشكل عام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرًا مسبيا في السوق السوداء وكذلك البنوك، حيث وضح هذا الاستقرار منذ تحرير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي مع أول الشهر الماضي، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الدولار اليوم في السوق والبنوك.

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 6 أبريل 2024 في السوق السوداء يسجل رقما جديدًا، ولكن بشكل عام أسعار الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري تشهد استقرارًا كبيرًا بالنسبة للفترة السابقة، حيث استقرا السعر بعد تحرير صرف الجنيه في السوق السوداء ليسجل اليوم: 47.70 جنيه للبيع، 47.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

سجل اليوم السبت 6 أبريل 2024 سعر الدولار في البنوك الحكومية التالي:

سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري يسجل 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري يسجل 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر يسجل 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

شهد اليوم السبت 6 أبريل 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة الأسعار التالية:

سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية 47.42 جنيه للبيع، 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.42 جنيه، وللشراء 47.32 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة

يتوقع بعض الخبراء أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القصيرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وزيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين.

كما يتوقع خبراء آخرون أن يستقر سعر الدولار خلال الفترة المتوسطة، وذلك بسبب توقعاتهم بارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمصر، وتحسن حالة القطاع السياحي.

ونظرا لوجود عوامل كثيرة يصعب التنبؤ بطريقة التأكيد على سعر الدولار في الفترة القادمة، لذلك ننصح بالحذر من زيادة الطلب على الدولار عن قدر الحاجة.