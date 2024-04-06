“لولو يا لولو في نونو” ساعات متواصلة مع أشهر أغاني لولو لما تنزل تردد قناة وناسة الجديد 2024
قناة وناسة هي واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية الفضائية المجانية التي تستهدف الأطفال، وتعرض مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد الموجهة للأطفال، تعد أغاني لولو من بين الأغاني المفضلة على القناة، وهي تستهدف الأطفال في المراحل العمرية الأولى، تعمل هذه الأغاني على تسلية الأطفال وإدخال البهجة إلى قلوبهم، ومن خلال المقال الحالي سنقوم باستعراض تردد قناة وناسة الجديد 2024 على مختلف الأقمار صناعية وأهم الفقرات والبرامج والأغاني المقدمة على القناة.
والأن مع تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية
يمكنك مشاهدة جميع هذه الأغاني على قناة وناسة عبر تردد القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات. إليك الترددات الحالية لقناة وناسة:
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات:
التردد: 11270
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: HD
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:
التردد: 11470
معدل الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: SD
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وإليك بعض أغاني لولو التي تعرضها قناة وناسة في عام 2024
- أغنية “لولو يا لولو في نونو”.
- أغنية “وينك يا لولو”.
- أغنية “ميدو ضرب لولو”