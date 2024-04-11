“أقوى المسلسلات التركية“ تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة أفضل المسلسلات التركية على عرب ونايل سات بجودة عالية

قامت قناة الفجر الجزائرية بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل حل مشكلة التشويش التي قد تواجهك عند مشاهدة المسلسلات التي تقوم بعرضها، ويجب العلم أنها تحرص على بث مجموعة من المسلسلات التركية المفضلة لدى الكثير ومن أبرزها مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، وبناء على طلب الجماهير سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد الفجر الجزائرية الجديد.

تردد الفجر الجزائرية

أصبح الآن من السهل الحصول على قناة الفجر الجزائرية وتنزيلها على التلفاز الخاص بك بواسطة القمر الصناعي عرب سات وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن تثبيت القناة بكل بسهولة على الرسيفر الخاص بك باستخدام التردد التالي:

التردد: 12034 كما يمكنك أيضا استخدام التردد 12645.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

كيفية تنزيل قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر الخاص بك

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنزيل القناة بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز صيانة، والتي تكون كالتالي: