بخطوات بسيطة للغاية… اليكم طريقة ورابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

إن البطاقة الوطنية الموحدة تعتبر من الوثائق الرسمية الهامة التي يجب على كل فرد الحصول عليها في العراق، حيث توفر هذه البطاقة الكثير من المزايا والخدمات لمالكيها، ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة العراقية في إصدار بطاقات وطنية موحدة جديدة اعتباراً من عام 2024، وللحصول على هذه البطاقة، يجب أن يتبع المواطنون سلسلة من الخطوات وتقديم الأوراق المطلوبة.

خطوات التسجيل

أول خطوة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة هي زيارة الموقع الرسمي للهجرة والجوازات العراقية على الإنترنت عبر هذا الموقع، يمكن للمواطنين الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على البطاقة والخطوات التي يجب اتباعها.

ثاني خطوة، بعد زيارة الموقع الرسمي، هي ملء نموذج الطلب على البطاقة الوطنية الموحدة، يجب على المتقدم تقديم معلومات شخصية دقيقة وصحيحة، بما في ذلك الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، العنوان، وغيرها من المعلومات الضرورية.

ثالث خطوة، بعد ملء نموذج الطلب، هو تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة، تشمل هذه الوثائق عادةً جواز السفر، بطاقة الهوية الحالية، صور شخصية، وأي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة حسب توجيهات الجهة المختصة.

رابع خطوة، بعد تقديم الوثائق، هو دفع رسوم التقديم عن طريق الإنترنت أو في أحد مكاتب البنك المعتمدة، يجب أن تكون هذه الرسوم مدفوعة قبل أن يتم معالجة طلب البطاقة.

خامس خطوة، بعد دفع الرسوم، هو متابعة حالة الطلب عبر الموقع الرسمي يمكن للمتقدمين تتبع طلباتهم ومعرفة متى ستكون البطاقة جاهزة للاستلام.

الحصول على البطاقة الوطنية

بهذه الطريقة، يمكن للمواطنين الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بكل سهولة ويسر والاستمتاع بالخدمات والمزايا التي توفرها لهم هذه البطاقة في مختلف المجالات.