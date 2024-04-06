“أسعار الذهب لا تتوقف عن الارتفاع” كم وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 “بيع شراء” بالمصنعية

شهد اليوم السبت 6 أبريل استقرار نسبيًا في أسعار الذهب بالنسبة ليوم أمسِ، حيث يغلب هذه الأيام على أسعار الذهب عدم الاستقرار فيمَا يظن البعض أن الأسعار سوف تزداد بشكل كبير، فهل يكون ذلك سببا في ارتفاع أسعار الذهب بسبب إقبال عددا كبيرًا على الشراء، فيؤدي إلى ارتفاع معدل زيادة الطلب، نبين في الأسطر التالية سعر الذهب اليوم والمصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم السبت 6 أبريل 2024 استقرار نسبيًا في أسعار الذهب والتي قد ارتفعت أمسِ ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت الأسعار اليوم لأعيرة الذهب المختلفة التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: بيع 3577 جنيهًا، وشراء 3554 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: بيع 3130 جنيهًا، وشراء 3110 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: بيع 2682 جنيهًا، وشراء 2665 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: 2092 جنيهًا للبيع، و2079 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب عيار 21: بيع 25040 جنيها، وشراء 24880 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في البورصة: بيع 2321 دولارًا، وشراء 2320 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

كما شهدت اليوم أسعار سباك الذهب استقرار بالنسبة ليوم أمسِ، حيث بلغت أسعار الذهب للسبائك المختلفة التالي:

سعر جرام الذهب: 3577 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 8942 جنيهًا.

سبيكة 5 جرام: 17885 جنيهًا.

سبيكة 10 جرام: 35770 جنيه.

سبيكة 20 جرام: 71540 جنيه.

أونصة الذهب (31.1 جرام): 111244 جنيهًا.

سبيكة 50 جرام: 178850 جنيه.

سبيكة 100 جرام: 357700 جنيه.

هذه الأسعار تمثل السعر دون مصنعية، حيث تختلف المصنعية بنسبة قليلة من محل لأخر.

كم سعر المصنعية اليوم؟

سعر الذهب بالمصنعية اليوم يعتمد على عدة عوامل والتي منها التالي:

عيار الذهب: يختلف سعر المصنعية حسب عيار الذهب، فكلما ارتفع العيار، ارتفعت المصنعية.

وزن القطعة: تختلف المصنعية حسب وزن القطعة، فكلما زاد الوزن، زادت المصنعية.

نوع القطعة: تختلف المصنعية حسب نوع القطعة، فبعض القطع مثل الخواتم والسلاسل تتطلب مصنعية أعلى من القطع الأخرى مثل الأساور والأقراط.

محل الصاغة: تختلف المصنعية من محل صاغة لآخر، لذلك من المهم المقارنة بين محلات الصاغة المختلفة قبل الشراء.

بشكل عام، تتراوح المصنعية بين 5 إلى 10% من قيمة المشغولات الذهبية، بفرض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية هو 3125 جنيه، عند إضافة 7% مصنعية، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية سيكون 3330.75 جنيه.