موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. فرصة للمقبلين على الزواج.. تعرف على خطوات التقديم

تسأل العديد من المواطنين الذين يستخدمون محركات الإنترنت عن الميعاد الذي سيتم فيه طرح وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لعام 2024، وهو الموضوع الذي يحوز على اهتمام واسع من السكان في مختلف المناطق، لاسيما الشباب المقبلين على الزواج والأشخاص الذين ينتمون للطبقة متوسطة أو منخفضة الدخل.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

سيتم افتتاح باب التسجيل للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها في البيان رقم ١٨ ابتداءً من يناير للعام ٢٠٢٤، هذا يأتي عقب إنجاز توزيع كمية هائلة من المنازل ضمن المشاريع السابقة التي قام بها صندوق الإسكان الاجتماعي، وتختلف تكلفة وحدات السكن الاجتماعي الموجودة في الإعلان الثامن عشر ما بين 184 ألف و 400 ألف جنيه، وذلك بناء على حجم الوحدة ومكانها.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18

يتوجب على المتقدم أن يحمل الجنسية المصرية.

من الضروري أن لا يقل عمر الشخص الراغب في التقدم للحصول على وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي عن واحد وعشرين عاماً.

يشترط على المتقدم للحصول على وحدة سكنية ألا يكون قد استفاد من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي سابقًا.

يتعين أن لا ينخفض الراتب الشهري للمتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي عن حد أدنى يتراوح ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف جنيه مصري بالنسبة للأشخاص المتزوجين.

ينبغي تقديم طلبات الحصول على وحدات السكن الاجتماعي في المحافظة التي يقيم فيها المتقدم أو تلك التي يعمل بها.

خطوات التقديم على شقق الإسكان 2024

لحجز الوحدات السكنية المعروضة، يُرجى اتباع الإرشادات التالية: