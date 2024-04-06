أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 … عبر منصة مظلتي عموم المحافظات

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وكان مصدر مسؤول بوزارة العمل قد أكد أن الوزارة انتهت من رفع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع على نتيجة الطلبات المقدمة خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، وأشارت وزارة العمل إلى أن المواطن يمكنه بكل سهولة الإطلاع على الكشوفات من خلال اتباع الخطوات الآتية….

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك ولشراء ما يلزمهم من مشتريات ومستلومات للعيد، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية إلا أنه تم الموافقة على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة هي:

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأكد وزير العمل العراقي على عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024