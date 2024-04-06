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الكاميرا الأفضل.. إليكم مواصفات وميزات هاتف GT5 Pro الجديد من ريلمي
الكاميرا الأفضل.. إليكم مواصفات وميزات هاتف GT5 Pro الجديد من ريلمي
أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتف مذهل تم تصميمه بأسلوب عصري وجذاب، يأتي هذا الهاتف الفريد بمواصفات قوية للغاية وميزات متقدمة، مثل تكنولوجيا متقدمة ومساحة تخزين كبيرة، مع واجهة مستخدم Realme UI 5.0، يتميز الهاتف أيضاً ببطارية طويلة الأمد وكاميرا أمامية وخلفية عالية الجودة، لمعرفة المزيد حول مواصفات هاتف Realme GT 5 Pro، يرجى متابعة الفقرات التالية.
مواصفات هاتف Realme GT5 Pro الجديد
للتعرف على مواصفات هاتف Realme GT5 Pro الفريد، يرجى قراءة النقاط التالية:
- المعالج: Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة، تكنولوجيا أربعة نانومتر.
- الشاشة: بحجم 6,78 بوصة، دقة تصل إلى 1264 × 2780 بكسل.
- الذاكرة: تتوفر بسعات تبدأ من 256 جيجابايت حتى 1000 جيجابايت.
- تسجيل الفيديو: بدقة 8K.
- الكاميرا الأمامية: دقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2,5.
- الذاكرة العشوائية (RAM): 12 أو 16 جيجابايت.
- نظام التشغيل: Android 14.
- البطارية: سعة 5400 مللي أمبير.
- أبعاد الهاتف: 161,7 × 75,1 × 9,2 ملم.
- الوزن: يتراوح بين 218 إلى 224 جرام.
مميزات هاتف Realme GT5 Pro الجديد
في هذه الفقرة سنلقي الضوء على مميزات هاتف Realme GT5 Pro الجديد، يتميز هذا الهاتف بتجربة صوت استثنائية من خلال سماعات ستيريو تضمن جودة صوت رائعة، كما يأتي بخاصية الاتصال عن بعد NFC وتقنية الإنفراريد التي تعزز تجربة الاستخدام.
- هذا الهاتف يدعم الاتصالات عالية الجودة بما في ذلك أنظمة الجيل الخامس، ويتميز بتصميم يستخدم مواد عالية الكفاءة، بالإضافة إلى شاشة منحنية من نوع LTPO AMOLED توفر تجربة مرئية ممتازة.
- Realme GT5 Pro متاح بعدة إصدارات مختلفة وألوان متنوعة تشمل الأسود، والفضي، والبيج، والبرتقالي، مما يسمح للمستخدمين باختيار اللون المناسب لهم، كما أن هذا الهاتف مجهز بمنفذ USB ويدعم خاصية OTG لتوفير توصيل سريع وسهل للأجهزة الأخرى، كما يتمتع ببطارية كبيرة الحجم توفر عمر بطارية طويل، مع خاصية الشحن السريع بقوة 100 واط وشحن لاسلكي بقوة 50 واط.
- هاتف Realme GT5 Pro مزود بجميع تقنيات الحماية لضمان أمان البيانات والاستخدام، كما يدعم تقنية Air Gestures للتحكم بالهاتف بدون لمسه، وأخيراً، يتميز Realme GT5 Pro بعدسة زوم تصل مداها إلى 120x، بالإضافة إلى كاميرا أمامية وخلفية عالية الجودة لالتقاط صور وفيديوهات بدقة ممتازة.