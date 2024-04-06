الكاميرا الأفضل.. إليكم مواصفات وميزات هاتف GT5 Pro الجديد من ريلمي

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتف مذهل تم تصميمه بأسلوب عصري وجذاب، يأتي هذا الهاتف الفريد بمواصفات قوية للغاية وميزات متقدمة، مثل تكنولوجيا متقدمة ومساحة تخزين كبيرة، مع واجهة مستخدم Realme UI 5.0، يتميز الهاتف أيضاً ببطارية طويلة الأمد وكاميرا أمامية وخلفية عالية الجودة، لمعرفة المزيد حول مواصفات هاتف Realme GT 5 Pro، يرجى متابعة الفقرات التالية.

مواصفات هاتف Realme GT5 Pro الجديد

للتعرف على مواصفات هاتف Realme GT5 Pro الفريد، يرجى قراءة النقاط التالية:

المعالج: Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة، تكنولوجيا أربعة نانومتر. الشاشة: بحجم 6,78 بوصة، دقة تصل إلى 1264 × 2780 بكسل. الذاكرة: تتوفر بسعات تبدأ من 256 جيجابايت حتى 1000 جيجابايت. تسجيل الفيديو: بدقة 8K. الكاميرا الأمامية: دقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2,5. الذاكرة العشوائية (RAM): 12 أو 16 جيجابايت. نظام التشغيل: Android 14. البطارية: سعة 5400 مللي أمبير. أبعاد الهاتف: 161,7 × 75,1 × 9,2 ملم. الوزن: يتراوح بين 218 إلى 224 جرام.

مميزات هاتف Realme GT5 Pro الجديد

في هذه الفقرة سنلقي الضوء على مميزات هاتف Realme GT5 Pro الجديد، يتميز هذا الهاتف بتجربة صوت استثنائية من خلال سماعات ستيريو تضمن جودة صوت رائعة، كما يأتي بخاصية الاتصال عن بعد NFC وتقنية الإنفراريد التي تعزز تجربة الاستخدام.