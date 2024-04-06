ما هي أبرز ميزات وعيوب هاتف iPhone 14 Plus؟ وكم يبلغ سعره في السعودية ومصر وباقي الدول؟

تم إطلاق هاتف iPhone 14 Plus مؤخراً كجزء من سلسلة الإصدارات الحديثة من آبل، وسنقوم في هذا النص بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بميزات هذا الهاتف، بالإضافة إلى السلبيات والخصائص الفريدة لنظامه التي تجعله مختلفاً عن الإصدارات السابقة، كما سنلقي الضوء أيضاً على أسعاره في الأسواق، فإليكم التفاصيل.

مواصفات iPhone 14 Plus

يتمتع هاتف iPhone 14 Plus بميزات تجعله أفضل من الإصدارات السابقة، ومن بين أبرز هذه الميزات:

المعالج: Apple A15 Bionic سداسي النواة بتقنية 5 نانومتر.

الشاشة: شاشة بحجم 6,7 بوصة بدقة 1284 × 2778 بكسل، مع وجود نوتش كبير.

التخزين/الرام: يتوفر بسعات تخزين 128GB أو 256GB أو 512GB مع 6GB من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

الكاميرا: كاميرا خلفية ثنائية بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر ثلاثي الأبعاد (SL 3D).

نظام التشغيل: iOS 16.

البطارية: سعة بطارية 4323 مللي أمبير.

سلبيات iPhone 14 Plus عند التجريب

عند استخدام هاتف iPhone 14 Plus، قد تظهر بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار لتجربة استخدام متكاملة، يعتبر عدم دعم أعلى معدل تحديث للشاشة من بين هذه العيوب، مما قد يؤثر على سلاسة عرض المحتوى وتجاوب الشاشة، كما قد يعاني بعض المستخدمين من عدم توفر خدمة eSIM في مناطق محددة مثل مصر، مما يعوق استفادتهم من هذه التقنية.

كما أن عدم وجود منفذ سماعات خارجية للأذن يعد أيضاً من بين العيوب الملحوظة، حيث يجبر المستخدمين على السماعات اللاسلكية باهظة الثمن مقارنة بالسلكية، بالإضافة إلى ذلك يفتقر الهاتف iPhone 14 Plus إلى منفذ USB Type-C الحديث.

وقد تواجه بعض القيود في الاتصال بأرقام الطوارئ خارج كندا وأمريكا، مما يحد من قدرة المستخدمين على الاتصال بالخدمات الطبية الطارئة في بعض البلدان.

أسعار iPhone 14 Plus في السعودية ومصر والدول العربية

تتفاوت أسعار هاتف iPhone 14 Plus في الأسواق العربية كما يلي:

نسخة سعة 512 جيجابايت:

في السعودية: 4,300 ريال سعودي.

في الإمارات: 4,000 درهم إماراتي.

نسخة سعة 128 جيجابايت:

في مصر: 41,000 جنيه مصري.

في السعودية: 3,400 ريال سعودي.

في الإمارات: 3,100 درهم إماراتي.

نسخة سعة 256 جيجابايت: