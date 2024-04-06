إليكم خطوات وشروط التسجيل للحصول على الدعم من برنامج التنمية الريفية المستدامة “منصة دعم ريف”

يهدف برنامج التنمية الريفية المستدامة إلى تعزيز القطاع الزراعي في المناطق الريفية بهدف تحسين مستوى معيشة الصغار المزارعين والأسر الريفية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على كيفية التسجيل في دعم ريف، بالإضافة إلى أهم شروط التسجيل في هذا الدعم، فإليكم التفاصيل.

خطوات التسجيل في “ريف السعودية”

يمكنك التسجيل في دعم ريف من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

قم بزيارة منصة دعم ريف الرسمية. انقر على “بدء طلب الدعم”. قم بملء الحقول المطلوبة بعناية، مثل رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، وكلمة المرور، ثم أكد كلمة المرور وأدخل رقم هاتفك مع تأكيد الرقم، وقم بإدخال الكود المرئي. قراءة والموافقة على الشروط والأحكام المطلوبة. انقر على “تسجيل” بعد التحقق من البيانات. عد إلى صفحة التسجيل. قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. اختر برنامج دعم الأسر الريفية المنتجة. قم بإدخال بيانات المشروع، مثل اسمه ونوعه والقطاع الخاص به ونشاطه. حدد المدينة والمنطقة التي يتم فيها تنفيذ المشروع. قم بتحميل شهادة العمل الحر الخاصة بك. انقر على “حفظ” لإكمال عملية التسجيل.

الشروط والضوابط للحصول على الدعم من برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف”

للحصول على الدعم من برنامج ريف، تحدد الحكومة السعودية شروطاً مهمة يجب أن تلتزم بها الأسر المستحقة وتشمل هذه الشروط: