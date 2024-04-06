سلي أطفالك.. استقبل تردد قناة 4Kids TV على النايل سات لمشاهدة أجمل الكرتون

تبحث العديد من أولياء الأمور عند تردد فور كيدز بسبب محتواها التربوي الفريد الذي يعطي متعة كبيرة في المشاهدة، كما أنها حازت على جمهور كبير من فئة الأطفال حول الوطن العربي، فتم تغيير تردد القناة في بداية عام 2024 سوف نتعرف عليها بالتفصيل على تردد قناة 4 كيدز الجديد على النايل سات، مع طريقة وخطوات ضبط تردد القناة على شاشة الريسيفر الخاص بكم.

تردد قناة 4 كيدز 2024 على النايل سات

إليكم التردد الجديد لقناة فور كيدز حتى يتم متابعة محتوى القناه التي تهتم بتقديم عدد كبير من الرسوم المتحركة والبرامج المتميزة وأغاني الأطفال الملائمة لكافة الفئات المختلفة

تردد القناة: 10921.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الجديد: 27500.

خطوات ضبط قناة فور كيدز 2024

يتم استقبال إشارة قناة فور كيدز من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي كالاتي:

في البداية يتم الضغط على جهاز الريسيفر وتشغيله ثم الضغط على القائمة.

يتم الضغط بعدها على خانة التركيب أو البحث اليدوي.

ستظهر بعدها قناه تعبئة القمر الصناعي وبيانات تردد القناه السابق ذكره.

قم بإدخال التردد الجديد.

ثم اضغط على مربع البحث وانتظر حتى يتم إكمال تحميل القناة.

بعد ذلك عليك بالضغط على تثبيت القناة أو حفظها من أجل مشاهده ممتعه لكافه البرامج والمحتويات الرائعة التي نقدمها بشكل مجاني.

مميزات قناة فور كيدز

اشتملت هذه القناة على عدة مميزات يمكن تفصيلها على هذا النحو: