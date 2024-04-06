موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفيدرالية الافريقية 2024 … والقنوات الناقلة

يهتم عدد كبير من محبي الساحرة المستديرة بالتعرف على موعد مباراة الزمالك وفيوتشر، التي أصبحت محور اهتمام وبحث الكثير من محبي كرة القدم ويسعى نادي الزمالك أن يستكمل الفوز الذي حققه خلال مباراة الذهاب التي أحرز فيها هدفين مقابل هدف لفيوتشر في المباراة التي أقيمت على استاد السلام مساء يوم الأحد الماضي.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

حيث ينهي نادي الزمالك المران الأخيرة استعداداً لملاقاة فيوتشر في المباراة التي تجمع بينهما مساء يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024، على استاد القاهرة الدولي وسوف تنطلق صافرة الحكم لمباراة الزمالك وفيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفيدرالية الإفريقية على قناة بي إن سبورت 6 والتي يمكنكم استقبالها على التردد التالي:

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD..

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر

حيث صرح الربتغالي “جوزيه جوميز” المدير الفني لنادي الزمالك عن تعديل تشكيلة الزمالك أمام فيوتشر بسبب الغيابات المتوقعة في هذه المباراة، وحتى يتمكن من الحفاظ على توازن الفريق في هذه المباراة الصعبة.

ومن المتوقع أن يقوم جوزيه بالاستعانة بخدمات اللاعب سيف الدين الجزيري في خط الهجوم بعد الأداء المتميز الذي ظهر به خلال مباراة الذهاب، هذا بجانب اللاعب محمد شحاتة برفقة نبيل عماد دونجا في خط الوسط، كما قرر جوزيه دفع أحمد سيد زيزو مع بداية المباراة بعد أن تواجد في مقعد البدلاء في المباراة الماضية تجنباً لتجدد إصابته.