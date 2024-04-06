ضحكوا أطفالكم بكرتون القط والفار..تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية لمتابعة أحلى كرتون للأطفال

تعرض قناة توم وجيري أشهر أفلام الرسوم المتحركة والبرامج الممتعة التي يحبها الأطفال من مختلف الأعمار، وقد حققت نجاحًا مميزًا جعلها تتصدر قائمة القنوات الفضائية التي تبث محتوى ممتع ومفيد وآمن على تفكير الأطفال، وقد عملت القناة على تغيير ترددها وتحديث البيانات الخاصة به وذلك لتحسين جودة عرض المحتوى وضمان عدم حصول تشويش أو انقطاع مفاجئ في البث الذي يستمر على مدار 24 ساعة، والجدير بالذكر أن هذه القناة الرائعة حظيت بثقة أولياء الأمور وإعجابهم الكبير في برامجها التي تعلم الطفل القيم والمبادئ والأخلاق، كما أن مسلسلاتها آمنة وخالية من المشاهد التي تناسب المجتمع الشرقي ولا تلائم عقول الأطفال الصغار.

أضبط تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية 2024

يقبل الأطفال بشكل كبير على مشاهدة محتوى هذه القناة والذين يتضمن مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات المشهورة والشيقة مثل مسلسل توم وجيري الذي يعشقه الأطفال ومسلسل ميكي ماوس المفضل لدى شريحة واسعة من المتابعين وغيرها من الأفلام الكوميدية والمسلية، ويمكن تثبيت قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وذلك من خلال التردد الآتي في مقال اليوم.

تحديث تردد قناة توم وجيري على نايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

أما تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري على العرب سات 2024

القمر الصناعي: عرب سات.

أما تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

كيفية استقبال اليوم تردد قناة توم وجيري 2024