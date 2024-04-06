بشكل رسمي.. تم الاعلان عن أسماء مستحقين الإسكان العسكري الأردني الخاص دفعة شهر ابريل 2024

تحتل القوات المسلحة الأردنية مكانة مرموقة في قلوب الأردنيين وفي تاريخ الأردن، فهي الجهة التي تحمي البلاد وتضمن أمنها واستقرارها، تعتبر القوات المسلحة الأردنية من أقوى الجيوش في المنطقة، وتتمتع بتدريب عالي المستوى وتجهيزات حديثة تساعدها على أداء مهامها بكفاءة، واحدة من الحقوق التي تتمتع بها أفراد القوات المسلحة الأردنية هي حق الإسكان العسكري، والذي يأتي ضمن حزمة من الحوافز والامتيازات التي تهدف إلى تشجيع الجنود على أداء واجباتهم بكل تفان وإخلاص، وفي هذا السياق، تم الإعلان عن أسماء المستحقين للحصول على الإسكان العسكري لشهر أبريل 2024.

الاسكان العسكري

تعتبر الإسكان العسكري واحدة من أهم الحقوق التي يحظى بها أفراد القوات المسلحة الأردنية، حيث يتمتعون بمنازل مجهزة بكافة وسائل الراحة والتجهيزات الضرورية التي تسهل عليهم ممارسة حياتهم اليومية بشكل مريح وملائم لظروف عملهم، ويعد هذا الحق من الحقوق المهمة التي تساهم في رعاية ودعم الجنود وعائلاتهم، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة الوطن.

اسماء مستحقي الاسكان

فيما تم استدعاء جميع الضباط المؤهلين للحصول على القروض السكنية من صندوق إسكان الضباط للتواجد في مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي، اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2024، سيتم تحويل قيمة القروض السكنية لكافة الضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري إلى حساباتهم في بنك القاهرة في عمان في نفس اليوم المذكور، يرجى زيارة موقع القوات المسلحة الأردنية للاطلاع على قائمة المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة القروض الخاصة بهم إلى البنك.