“يدعم التصوير بجودة 8K” سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra.. إمكانيات جبارة ومميزات خرافية!

أفصحت شركة شاومي عن أقوى هاتف من هواتفها و هو الـ Xiaomi 14 Ultra ليدخل في تنافس الجوالات الرائدة، حيث يأتي بمواصفات مميزة فيأتي بشاشة عالية الدقة QHD+ مع معالج قوي من كوالكم SD 8 Gen 3 وكاميرا خلفية أساسية 50 ميجا بيكسل بمستشعر من سوني بحجم 1 بوصة الجيل الثاني، وتدعم تصوير الفيديوهات دقة عالية حتي 8K مع شحن سريع بقوة 90 واط و بالاضافة شحن لاسلكي بقوة 80 واط، والان لنتعرف على مميزاته و عيوبه.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra بمجموعة من المواصفات المميزة، ومنها ما يلي:

يقوم بدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G حتى الجيل الخامس الـ 5G.

يأتي الجوال مضاد للغبار والماء بشهادة الـ IP68 حتى متر ونصف حتى 30 دقيقة.

جودة متانة الخامات المستعملة في تصنيع الهاتف تأتي من الجلد أو الزجاج و فريم من المعدن.

الكاميرا السيلفي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

يقوم بدعم ميكروفون مضاف لعزل الضوضاء.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على تجربة صوتية أحسن من العادة.

يقوم الموبايل بدعم غالبية مستشعرات و القرب التسارع والبوصلة و الضغط الجوي والجيروسكوب.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق و باللون الرمادي و باللون الأسود.

يأتي الجوال بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة شاومي الحديثة الـ HyperOS.

مميزات Xiaomi 14 Ultra

يتميز هاتف الهاتف الجديد من شاومي وهو Xiaomi 14 Ultra بمميزات فخمة ورائعة، تجعله محط أنظار محبي اقتناء أجود وأفضل الموبايلات في الساحة، حيث يتميز هاتف شاومي 14 Ultra بهذه المميزات:

الكاميرا الخلفية تقوم بأداء ممتاز جدا في التصوير فيديو او صور عادية او بورتريه.

سوف تحصل على عمل مميز إذا كنت من عشاق الألعاب، وذلك بفضل المعالج الجديد الـ Snapdragon 8 Gen 3.

يوجد مستشعر البصمة يأتي في الشاشة ذات نفسها ويقوم بالعمل بصورة موثوق و جيدة.

يمتاز بجودة خرافية في التصوير، حيث يقوم بتصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K.

عيوب موبايل Xiaomi 14 Ultra

بعد أن ذكرنا لكم مميزات الهاتف، لابد لمن أراد أن يقتني Xiaomi 14 Ultra الجديد أن يعرف عيوبه، ويقارن هذا الهاتف بغيره من الهواتف المتاحة في السوق، فمن عيوب هذا الهاتف ما يلي:

الكاميرا الخلفية ظاهرة بصورة ملحوظة عن ظهر الهاتف.

لا يقوم بدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم بسماعات الأذن كعادة الهواتف الجديدة.

جودة الكاميرا السيلفي متوسطة.

أداء البطارية ليس الأحسن.

سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra

يُعد هاتف شاومي 14 الترا من الهواتف المتقدمة في السوق العالمية، إذ يأتي بثلاث نسخ مختلفة تتميز كل منها بسعة تخزين داخلية وذاكرة عشوائية متفاوتة، حيث أن النسخة الأولى تأتي بسعة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، ويبلغ سعرها في الأسواق الدولية حوالي $1000 دولار أمريكي، أما النسخة الثانية، فتضم ذاكرة داخلية صلبة بسعة 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 16 جيجابايت، ويُقدر سعرها بـ $1100 دولار أمريكي، وفيما يخص النسخة الثالثة والأكبر، فهي مزودة بذاكرة داخلية هائلة تصل إلى 1 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت، ويُعتبر سعرها البالغ $1300 دولار أمريكي مناسبًا لما تقدمه من مواصفات عالية الجودة.