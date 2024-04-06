مبروكـ كسبت.. موعد سحب الــ 100 ألف دولار في مسابقة الحلم 2024 يتم تسلمهم للفائز الجديد – الحق سجل الان

ننشر لكم موعد سحب الــ 100 ألف دولار في مسابقة الحلم 2024، حيث تعد مسابقة الحلم من أشهر برامج المسابقات التي تذاع خلال شهر رمضان المبارك على شاشة قناة MBC ويقدمها الإعلامي المعروف مصطفى الأغا، وهي تتميز بتقديم جوائز ثمينة للفائزين تصل إلى مليون دولار أمريكي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نستعرض تفاصيل الموضوع.

موعد سحب الــ 100 ألف دولار في مسابقة الحلم 2024

يتطلع الكثيرون لمعرفة موعد سحب الــ 100 ألف دولار في مسابقة الحلم 2024، حيث تتم عملية السحب بشكل أسبوعي على مبلغ 5000 دولار، ويتم عمليات السحوبات الكبرى على مدار العام بما في ذلك سحب مبلغ مليون دولار مرة واحدة في السنة، وسحب آخر يتم بشكل شهري على مبلغ قدره 100.000 دولار أمريكي، وقد أعلنت إدارة البرنامج عن موعد سحب الجائزة الشهرية 100.000 دولار في يوم الجمعة الموافق 5 إبريل 2024 في تمام الساعة 1.45 صباحًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا يعد السحب الثالث خلال عام 2024 على الجائزة الشهرية 100.000 دولار أمريكي.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم بأكثر من وسيلة وتتمثل فيما يلي:

يمكنكم التسجيل بشكل إلكتروني في الموقع الخاص ببرنامج الحلم.

كما يمكنكم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم باللغة العربية أو Dream باللغة الإنجليزية إلى الرقم الخاص بدولتك.

كما يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال استخدام تطبيق الحلم وتنزيله على الهواتف الذكية من خلال متجر بلاي ستور للهواتف الأندرويد أو آب ستور للهواتف الايفون.

كما يمكنكم الحصول على اشتراك مجاني عن طريق استخدام خاصية الباركود.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك العديد من الشروط للاشتراك في مسابقة الحلم وتتمثل فيما يلي: