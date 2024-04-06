رابط التقديم على وظائف أعضاء هيئة التدريس جامعة الملك فيصل … والشروط اللازمة

بعدما أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية عن وظائف أعضاء هيئة التدريس جامعة الملك فيصل والتي أصبحت من أهم الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، لما فيها من مميزات إلا أنها أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها، والتي من المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل على الوظائق بداية من يوم السبت الموافق 6 أبريل 2024، حتى يوم الخميس الموافق 11 من نفس الشهر…

وظائف جامعة الملك فيصل 1445

حيث أعلنت جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بمرتبة محاضر ومعلم ممارس، على أن يتم العمل بنظام العقود لجميع المواطنين والمواطنات السعوديات في الكلية التطبيقية، في شتى المجالات والتخصصات وإليكم الشروط …

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون جيد التعامل باللغة الإجنبية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

أن يكون المتقدم لائق صحياً وبدنياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

كما يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام.

وأن يكون حاصل على جميع الدرجات العملية في التخصص المطلوب.

وأخيراً أن يجتاز المتقدم الإخبارات والمقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف أعضاء هيئة التدريس جامعة الملك فيصل

حيث يمكن للمواطنين التقديم في وظائف أعضاء هيئة التدريس جامعة الملك فيصل من خلال اتباع الخطوات الآتية: