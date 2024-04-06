قومي اعمليها لابوالعيال وفرحيه.. طريقة عمل المعمول الهش بالسميد وحشوة جوز الهند.. جربيها وهتدعيلي!!

المعمول بالسميد من الأكلات المشهورة جداً في كل الدول وخاصةً دول الخليج وهو من المخبوزات المحبوبة والتي تتميز بمذاق حلو وبحشوات مختلفة منها حشوة التمر وحشوة جوز الهند وحشوة الشوكولاتة او من الممكن ان يُصنع بدون حشوات ويكون طعمه لذيذ ايضاً فهو من المخبوزات التي ممكن ان تُقدم مع الشاي او بجانب القهوة حيث انه يمكن عمله في المنزل بطرق كثيرة وغير مكلفة وتكون لذيذة وهشة المعمول ايضاً من المخبوزات التي يمكن صنعها في االعيد بجانب الكحك والبسكويت فهو يعتبر من ضمن مخبوزات العيد وذلك لأنه سهل ولذيذ ويحبه الكبار والأطفال

اسهل الطرق لعمل المعمول في المنزل بطريقة مضمونة وهشة

مكونات عمل المعمول الهش بالسميد والحشوات المختلفة

نحضر ٩٠٠ جرام سميد خشن

١٥٠ جرام من السميد الناعم

٥٠٠ جرام زبدة ولابد ان تكون بحرارة الغرفة

ماء ورد

نصف كوب من الحليب

٢ كوب من جوز الهند المبشور وذلك لعمل الحشو

نصف كوب من السكر

ومن الممكن ان نزيد من الحشوات فممكن بجوز االهند او الشوكولاته او التمر وذلك حسب الرغبة فجميع الحشوات لذيذة ولها مذاق حلو

طريقة تحضير وتسوية المعمول الهش بالسميد والحشوات

هناك طرق عديدة لعمل المعمول وتختلف طريقة كل دولة عن الأخرى فالآن سوف نشرح طريقة عمل المعمول المحشو بجوز الهند