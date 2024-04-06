“كشف الاسماء هنا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات العراقية عبر موقع وزارة العمل

يكثر البحث في الآونة الأخيرة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق إلى دعم الأشخاص والعائلات المستحقة التي تحتاج إلى دعم مادي خاصة الذين لا يملكون أي عمل أو وظيفه ثابتة، كما أن هذا البرنامج من البرامج الحيوية التي تساعدهم على توفير الدعم المادي لهم كل شهر، فسوف نتعرف على أهم الشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

حدد وزارة العمل العراقية بعض الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط هي كالآتي:

من المهم أن يكون المستفيد من الرعاية الاجتماعية غير القادرة على العمل ولا يملك أي دخل ثابت.

كما يجب أن يكون المستفيد من الرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية.

لديه إقامة دائمة داخل أراضي العراق.

من المهم ان لا يمتلك أي عقارات او اخلاق او اراضي أو حساب بنكي.

يجب أن يكون غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية أو ذات دخل محدود.

من المهم أن يتمتع بحسن السلوك والسير وأن تكون سمعته طيبة.

كما يجب توافر جميع الأوراق المطلوبة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تقوم الجهات المختصة بصفة دائمة في دولة العراق على دعم الكثير من المواطنين للحصول على خدمات كثيرة بشكل إلكتروني، يمكنك الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق من خلال الخطوات التي سوف نطرحها معكم على النحو التالي:

ينبغي على الشخص المواطن في البداية الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم القيام بعدها على تحديد قسم الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك الضغط على خانة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

بعدها حدد خانه الوجبة السابعة.

ثم تحديد مكان السكن الذي يعيش فيه.

يجب على الشخص المواطن أن يقوم بتعبئة كافة البيانات بدقة في المربعات الخاصة بها.

ثم النقر على كلمة استعلام حتى يتم ظهور كافة الأسماء والبيانات بشكل سليم.

وفي النهاية يتم الضغط على مربع التحميل ليتم ظهور جميع النتائج حتى يتمكن الشخص من فتح هذه البيانات على الهاتف مباشره.

وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن قائمة الأشخاص الذين سيتم تضمينهم ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية للعام الجديد 2024، إذ تشكل هذه الخدمات جزءًا لا يتجزأ من الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لضمان توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين، خاصةً للفئات الأكثر حاجة مثل الأسر ذات الدخل المحدود، والنساء اللواتي فقدن أزواجهن أو تعرضن للانفصال، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.